Ющенко і Дюрчань посадили калину біля школи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр Угорської Республіки Ференц ДЮРЧАНЬ вважають, що відкриття угорської школи на Закарпатті свідчить про толерантну політику України щодо національних меншин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали під час церемонії відкриття загальноосвітньої школи 1-2 ступенів з угорською мовою навчання в селі Чомонин Мукачівського району Закарпатської області.

Президент України назвав цю подію визначною. Він зазначив, що Закарпаття має дуже давню і непросту історію. «Тут переплелась доля людей, які представляли різні нації, мені здається, що дуже принциповим є те, що ми в Україні відкриваємо цю школу – це повага до угорської національної меншини», - додав глава держави.

Він назвав політику закарпатців толерантною: «Цей край демонструє толерантну політику по відношенню до національних меншин, яка співзвучна з позицією Президента, центральної влади… І сьогодні знаходить підтримку у десятків мільйонів людей».

В.ЮЩЕНКО вважає, що відкриття школи з угорською мовою навчання засвідчує про увагу в Україні до нацменшин та показує політику держави в галузі освіти.

Президент назвав важливими, що ця школа була побудована за кошти держави – це свідчить про те, який державний підхід до нацменшин, - сказав він, додавши, що в минулому році було відкрито 5 шкіл, а в цьому планується відкрити таку ж кількість.

Ф.ДЮРЧАНЬ назвав політику України щодо нацменшин толерантною. Він подякував за це Президенту, уряду, громадськості. Звертаючись до присутніх на святі, Ф.ДЮРЧАНЬ закликав берегти школу, «гордість вашого села, свого закарпатського краю… Бережіть свою угорську національність і силу України – вона заслуговує на це».

Президент України і прем’єр Угорської Республіки перерізали символічну стрічку на відкритті школи, після чого відвідали класи, поставили підписи в книзі почесних гостей, подарували книжки українською та угорською мовами, а також посадили кущі калини перед школою.