Контррозвідка Чорноморського флоту Росії залишає Севастополь?

Співробітники контррозвідки Чорноморського флоту РФ залишають Севастополь і припиняють свою діяльність у Криму, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на джерело в російських силових структурах.

Офіцери особливого відділу переводяться до Новоросійська. За словами співрозмовника агентства, керівництво відділу вже залишило Севастополь, а оперуповноважені закривають документацію.

Російське агентство нагадує, що раніше голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО зажадав від Росії, щоб до кінця грудня територію країни залишили 19 офіцерів ФСБ РФ. Вони перебували в Україні згідно з окремим пунктом договору про базування флоту й охороняли російських моряків, зазначає РІА “Новости”. За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, тепер їхні функції виконуватимуть підрозділи військової контррозвідки СБУ.

Тим часом, як повідомляє РСН, командування ЧФ категорично заперечує можливість перебування на кораблях і берегових частинах флоту співробітників СБУ.

За словами джерела РІА “Новости”, рішення підпорядковуватися вимогам СБУ було ухвалено, щоб уникнути провокацій з українського боку. Передбачається, що особливий відділ перебуватиме в Новоросійську, принаймні, до кінця виборів в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня ц. р. керівник СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що після 13 грудня 2009 року всі співробітники ФСБ Росії на Чорноморському флоті РФ повинні залишити територію України. За його словами, про цю вимогу російській стороні повідомили за офіційними каналами.

За словами керівника СБУ, на ЧФ РФ зараз працює 19 офіцерів ФСБ, які займаються контррозвідувальною діяльністю.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО також заявив, що всі функції, передбачені українським законодавством, зокрема із безпеки російських моряків, покладено на підрозділи військової контррозвідки СБУ в Севастополі та Сімферополі.