Як Президент збирається вирішити проблему дисбалансу влади

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає за доцільне вдосконалювати існуючу Конституцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на брифінгу для преси, відповідаючи на запитання, чи не вважає він за доцільне звернутись до КСУ щодо скасування політичної реформи після подолання вето на закон про Кабмін. За словами В.ЮЩЕНКА, після того, як було подолано вето на закон про Кабмін, була поставлена остання крапка в можливості утримати певний баланс у відносинах між гілками влади.

«Я думаю, що це рішення не є конструктивним, не є продуманим. На жаль, воно витікало лише з ініціативи і позиції однієї сторони – уряду і, по суті, прем’єр-міністра», - сказав Президент, додавши, що це додає песимізму в можливості реалізації Універсалу національної єдності в цілому як документа. Він нагадав, що в цьому документі була виділена тема – підготовка окремих законопроектів щодо розподілення повноважень між гілками влади. Те, що вето було подолано, це «погіршило перспективи гармонізації стосунків у рамках тих проваджень до Конституції, які відбулися після проведення політичної реформи. Я б зразу не давав відповідь, якими способами будуть поборюватися ці баланси, які привнесені в українську систему влади», - сказав він, висловивши думку, що скоріш за все, було б доцільно і ефективно звернутись Президенту до Конституційного Суду щодо надання висновку на закон про Кабінет міністрів.

За словами В.ЮЩЕНКА, багато положень цього документа не відповідають Основному Закону і руйнують баланс влади.

Водночас, Президент вважає, що вирішити проблему дисбалансу влади, що виник після подолання вето на закон про Кабмін, могло б стати внесення доповнень до вже існуючої Конституції.