Ющенко бачить у порушенні Універсалу єдиний позитив

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловлюється за продовження діалогу з Кабміном і ВР, навіть після того, як вони порушили Універсал національної єдності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу для преси сьогодні в Мукачеве.

«Я вважаю за доцільне продовження діалогу, не дивлячись на те, що подолання вето на внесення змін до Земельного кодексу (щодо продовження мораторію на продаж землі - УНІАН) суперечить Універсалу… і подолання вето на закон про Кабмін».

Президент нагадав, що в Універсалі було записано, що до 1 січня поточного року має бути підготовлена нормативна база для введення продажу землі. Однак, цього не було зроблено і тепер все залежатиме від того, коли ця база буде розроблена.

При цьому Глава держави наголосив, що робиться вигляд, що не існує тіньового продажу землі. Це саме стосується і закону про Кабмін.

Президент нагадав, що в Універсалу було зафіксовано те, що підготовка документу, який впливає на розподіл повноважень між гілками влади, мав би будуватись спільно. «На жаль, цього не сталось – це серйозне порушення Універсалу. І прикро, що до цього долучився БЮТ», - наголосив він.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що не хоче коментувати це, але сказав, що для такої поведінки БЮТ “не було жодних державницьких аргументів”.

Він підкреслив, що після цього рівень взаємодії ускладниться, але це не повинно означати, що діалог повинен припинитись.

Президент також вважає, що єдиним позитивом є те, що «все, що робиться у вищих ешелонах влади, знаходить свою оцінку в позиції громадян… Вони мають знати хто є хто».