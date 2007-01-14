Ющенко продовжить діалог з Януковичем і Морозом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловлюється за продовження діалогу з Кабміном і ВР, навіть після того, як вони порушили Універсал національної єдності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу для преси сьогодні в Мукачеве.

«Я вважаю за доцільне продовження діалогу, не дивлячись на те, що подолання вето на внесення змін до Земельного кодексу (щодо продовження мораторію на продаж землі - УНІАН) суперечить Універсалу… і подолання вето на закон про Кабмін».

Президент нагадав, що в Універсалі було записано, що до 1 січня поточного року має бути підготовлена нормативна база для введення продажу землі. Однак, цього не було зроблено і тепер все залежатиме від того, коли ця база буде розроблена.

При цьому Глава держави наголосив, що робиться вигляд, що не існує тіньового продажу землі. Це саме стосується і закону про Кабмін.

Президент нагадав, що в Універсалу було зафіксовано те, що підготовка документу, який впливає на розподіл повноважень між гілками влади, мав би будуватись спільно. «На жаль, цього не сталось – це серйозне порушення Універсалу. І прикро, що до цього долучився БЮТ», - наголосив він.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що не хоче коментувати це, але сказав, що для такої поведінки БЮТ “не було жодних державницьких аргументів”.

Він підкреслив, що після цього рівень взаємодії ускладниться, але це не повинно означати, що діалог повинен припинитись.

Президент також вважає, що єдиним позитивом є те, що «все, що робиться у вищих ешелонах влади, знаходить свою оцінку в позиції громадян… Вони мають знати хто є хто».

Відповідаючи на запитання, чи не вважає він за доцільне звернутись до КСУ щодо скасування політичної реформи після подолання вето на закон про Кабмін, Президент України Віктор ЮЩЕНКО сказав, що вважає за доцільне вдосконалювати існуючу Конституцію.

За словами В.ЮЩЕНКА, після того, як було подолано вето на закон про Кабмін, була поставлена остання крапка в можливості утримати певний баланс у відносинах між гілками влади.

«Я думаю, що це рішення не є конструктивним, не є продуманим. На жаль, воно витікало лише з ініціативи і позиції однієї сторони – уряду і, по суті, прем’єр-міністра», - сказав Президент, додавши, що це додає песимізму в можливості реалізації Універсалу національної єдності в цілому як документа. Він нагадав, що в цьому документі була виділена тема – підготовка окремих законопроектів щодо розподілення повноважень між гілками влади. Те, що вето було подолано, це «погіршило перспективи гармонізації стосунків у рамках тих проваджень до Конституції, які відбулися після проведення політичної реформи. Я б зразу не давав відповідь, якими способами будуть поборюватися ці баланси, які привнесені в українську систему влади», - сказав він, висловивши думку, що скоріш за все, було б доцільно і ефективно звернутись Президенту до Конституційного Суду щодо надання висновку на закон про Кабінет міністрів.

За словами В.ЮЩЕНКА, багато положень цього документа не відповідають Основному Закону і руйнують баланс влади.

Водночас, Президент вважає, що вирішити проблему дисбалансу влади, що виник після подолання вето на закон про Кабмін, могло б стати внесення доповнень до вже існуючої Конституції.