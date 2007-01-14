Тимошенко пішла на прощу

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО відвідала в неділю християнські святині в Єрусалимі.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО побувала в Храмі Гробу Господнього, пройшла шляхом Ісуса Христа в Його останній день земного життя.

Лідер БЮТ також зустрілся з патріархом Православної церкви Єрусалима ТЕОФІЛОСОМ ІІІ і отримала його благословення.

Коментуючи журналістам свою поїздку, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що в час, коли багато людей в Україні втрачають віру в свої сили, вона відчула потребу доторкнутись до християнських святинь, «аби відродити силу і зміцнити свої переконання».

Благословення патріарха вона розцінює «як дуже важливу віху для себе». Ю.ТИМОШЕНКО висловила переконання, що українським політикам варто частіше відвідувати святині.

«З цією ступінню бруду, яка є в українській політиці, нашим політикам треба жити в церквах», - сказала лідер БЮТ.

На її думку, відвідання святинь допомогло б нашим політикам бути чеснішими у своїх діях і, «можливо, тоді Верховна Рада мала б інший вигляд».

Патріарх ТЕОФІЛОС ІІІ через Ю.ТИМОШЕКНО передав привітання українському народу з Новим роком і побажав міцного здоров’я та миру в душах.