Тарасюк на два дні поїхав до Чехії

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК прибув з дводенним візитом до Чеської Республіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, у Празі заплановані зустрічі Б.ТАРАСЮКА з прем’єр-міністром Чеської Республіки Мірославем ТОПОЛАНЕКОМ, віце-прем’єр-міністром у справах ЄС Александром ВОНДРОЮ, міністром закордонних справ Карелом ШВАРЦЕНБЕРГОМ, першим заступником голови Сенату Парламенту Чехії Петром ПІТГАРТОМ, головою Палати депутатів Парламенту Мілославом ВЛЧКЕМ, членами Координаційної ради українських організацій Чеської Республіки.

За результатами переговорів офіційних делегацій МЗС України та Чеської Республіки, очолюваних міністрами закордонних справ України та Чехії планується підписання Плану консультацій між МЗС України та МЗС ЧР на 2007-2008 роки і Спільної Заяви про співробітництво з реалізації Плану дій Україна-ЄС.

Перебуваючи у Празі, Б.ТАРАСЮК виступить у приміщенні МЗС Чехії перед представниками офіційних кіл та неурядових організацій з питання основних пріоритетів зовнішньої політики України у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.