Ющенко пішки перейшов з України в Румунію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Румунії Траян БЕСЕСКУ взяли участь у церемонії відкриття мостового переходу через річку Тиса та введення в дію автомобільного пункту пропуску «Солотвино - Сігету-Мармацієй».

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на відкритті пункту пропуску, В.ЮЩЕНКО наголосив, що це визначальна подія. Він зауважив, що відкриття прикордонних пропускних пунктів важливо не лише для громад, які живуть по обидва боки кордону, але й для всієї України. Президент наголосив, що «Солотвино - Сігету-Мармацієй» - один з понад 20 пунктів пропуску між Україною і Румунією, тобто Європейським Союзом. Він подякував усім, хто брав участь в реконструкції мосту, що було зруйновано ще під час Другої світової війни.

У свою чергу, Президент Румунії Т.БЕСЕСКУ наголосив, що Румунія зв’язує Україну з Євросоюзом. «Румунія є прикордонною країною ЄС, але Румунія не буде кордоном, який ізолюватиме Україну, навпаки - кордон буде відкритим. Ми будемо раді вам в ЄС», - наголосив він.

Президенти перерізали стрічку посередині мосту і перейшли на румунську територію.

В ці хвилини Президент України В.ЮЩЕНКО здійснює робочу поїздку прикордонними містами Румунії.

Виступаючи перед жителями міста Сігету-Мармацієй, В.ЮЩЕНКО привітав їх із вступом Румунії до Європейського Союзу і побажав їм всього найкращого.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЮЩЕНКО здійснює одноденний робочий візит до Румунії.

У рамках візиту президенти В.ЮЩЕНКО та Т.БЕСЕСКУ обговорять питання двосторонніх політичних взаємовідносин, започаткування діяльності Українсько-Румунської Спільної Президентської Комісії, торговельно-економічне, транскордонне та міжрегіональне співробітництво, співпрацю у сфері забезпечення прав національних меншин, питання європейської та євроатлантичної інтеграції, енергетичної безпеки тощо.

Крім того, планується, що Президент України у місті Сігету-Мармацієй відвідає український ліцей імені Тараса Шевченка та поспілкується з українською громадою повіту Марамуреш.