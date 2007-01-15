Литвин закликає киян не платити за новими тарифами

Народна партія вважає підвищення у столиці житлово-комунальних тарифів незаконним та закликає киян не сплачувати рахунки за новими тарифами.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Народної партії.

Народна партія закликає медичних працівників, освітян, всіх бюджетників, інженерно-технічних працівників, кваліфікованих робітників, всіх, хто не має можливості отримати субсидію і наївно відносив себе до середнього класу, надсилати власні платіжки за новими тарифами особисто меру Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ до Київської міської державної адміністрації на адресу: м. Київ, вул. Хрещатик, 36.

“Адже в Києві зовсім не багато таких заможних людей як він, тим паче, пан ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вже давно обіцяв, що багаті поділяться з бідними. На нашу думку, цей час настав. Тому дайте можливість пану ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ здійснити свою обіцянку”, - йдеться у заяві.

Народна партія також нагадує, що Верховна Рада попереднього скликання у січні 2006 року законодавчо унеможливила підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. “Було прийнято відповідну постанову, яка згідно із вже діючими змінами до Конституції, набула сили закону. На сьогодні ця постанова діє, оскільки її ніхто не відміняв. Генеральна прокуратура України у відповідності до її повноважень, визначених Конституцією, досі не провела перевірку законності прийняття рішення щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в Києві”, - підкреслює Народна партія.