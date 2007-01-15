В Єрусалимі думають, що Ющенко і Тимошенко - подружжя

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко, перебуваючи в Ізраїлі, зустрілась із Патріархом Православної церкви Єрусалиму Теофілосом Третім. Після цієї зустрічі один з журналістів запитав, чи йшла мова про міжконфесійні проблеми в Україні. Лідерка української опозиції дещо здивувалась питанню, заявивши, що не заради цього їхала до Єрусалиму. Їхала, за її словами, аби отримати благословення Патріарха, аби зміцнити свою віру в ту пору, коли віра у багатьох людей в Україні слабне. Благословення, за її словами, вона отримала, і вважає це важливою віхою у своєму житті.

До журналістів після зустрічі Тимошенко вийшла з новим хрестиком на шиї. Хрестик добре було видно між бортами її модного пальто, а в руках вона тримала коробочку. «Це хрестик, який Патріарх передав моєму чоловікові», пояснила Тимошенко. «Для нас це дуже важливо, ми будемо пам’ятати, чий це подарунок, і я завжди буду мати хрестик при собі, аби бути впевненішою і сильнішою».

Перед цим, як розповів один з присутніх на зустрічі Тимошенко з патріархом, владика, вручаючи Тимошенко свій знак уваги, зауважив щось на кшталт такого: « я знаю, що ваш чоловік – Президент, передайте це йому від мене». Перекладач, злегка оторопівши , не переклав цей пасаж Тимошенко.

Репортаж про перебування Тимошенко в Ізраїлі читайте тут...