Журналіст виграв суд у Черновецького

Оболонський районний суд Києва 11 січня ухвалив рішення в цивільній справі за позовом екс-директора ТРК «Київ» Валерія ТКАЧУКА до Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про визнання незаконним і відміну розпорядження про відсторонення його від роботи і відшкодування морального збитку.

Про це УНІАН повідомив В.ТКАЧУК.

За його словами, згідно з рішенням суду, Київська міська рада як роботодавець має відшкодувати йому моральні збитки в розмірі 1 тис. грн. і ще сплатити 3 тис. грн. за юридичні послуги. Окремо також Київрада сплатить на користь держави держмито у розмірі 17 грн. і 30 грн. витрат на інформаційне забезпечення суду.

В.ТКАЧУК зазначив, що найприємнішим у цьому рішенні суду для нього є моральне задоволення. “В тому розумінні, що розвіяно міф, що ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ абсолютно все може, і всі суди йому підкоряються. Ось про що йде мова. В судах ще совість залишилась”, - сказав колишній керівник ТРК “Київ”.

При цьому В.ТКАЧУК зазначив, що цей суд був лише першим кроком, оскільки на цьому чи наступному тижні має відбутися інше судове засідання, теж в Оболонському районному суді, за його позовом до міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про незаконне звільнення з посади директора телекомпанії.

Щодо того, чи хотів би В.ТКАЧУК повернутися на свою посаду, він сказав, що просто хоче, “щоб цей беспрєдєл зник з нашого життя, бо не можна звільнити людину просто так, велику, маленьку, середню. Отак мені захотілось, бо я начальник... Воно (рішення – УНІАН) принаймні має бути в правовому полі. А стосовно того, чи хотів би повернутись (на посаду), то при такому мері, як ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, і при тому, що відбувається в ефірі телекомпанії, з мером не співпрацював би...”.

За інформацією В.ТКАЧУКА, з травня по грудень із телекомпанії “Київ” “звільнили” і “звільнились” 40 осіб, всього у штаті було 220-230 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня 2006 р. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відсторонив директора ТРК «Київ» В.ТКАЧУКА від роботи для проведення службового розслідування.

Зокрема, в розпорядженні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО зазначалося: “У зв’язку з виявленими фактами неналежного виконання службових обов’язків, які заподіяли значної шкоди, відсторонити від виконання повноважень директора Державного комунального підприємства «Телерадіокомпанія» Київ» В.ТКАЧУКА з 17 квітня 2006 року на час проведення службового розслідування”.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розпорядився службове розслідування провести впродовж місяця з дня підписання цього розпорядження. Контроль за виконанням цього розпорядження Київський міський голова залишив за собою.

15 травня 2006 року В.ТКАЧУКА розпорядженням мера було звільнено з посади директора комунального підприємства Київської міської ради „Телекомпанія „Київ”. В документі зазначалось, що В.ТКАЧУКА звільнено у зв’язку з закінченням повноважень.

Виконання обов’язків директора КП „Телекомпанія „Київ ” з 16 травня цього року покладено на Микиту БЄЛЬСЬКОГО.