Як Тимошенко в Єрусалимі гріхи замолювала (фоторепортаж)

Юлія Тимошенко зустріла старий Новий рік на Святій землі християнській. У суботу ввечері вона прилетіла до Тель-Авіва, перебралась до Єрусалиму. А в неділю відвідала християнські святині.

По святих місцях Тимошенко супроводжували священнослужителі, преса та солдати

Тимошенко отримала благословення Патріарха

По завершенні зустрічі можна і чарочку церковного вина випити

Тимошенко ставить свічку під пильною увагою преси

Фото Олександра Калініченка

Репортаж про перебування Юлії Тимошенко в Ізраїлі читайте тут