Як Тимошенко в Єрусалимі гріхи замолювала (фоторепортаж)

13:30, 15 січня 2007
Політика
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Лідер БЮТ отримала благословення Патріарха

Юлія Тимошенко зустріла старий Новий рік на Святій землі християнській. У суботу ввечері вона прилетіла   до Тель-Авіва, перебралась до Єрусалиму. А в неділю відвідала християнські святині.

По святих місцях Тимошенко супроводжували священнослужителі, преса та солдати

Тимошенко отримала благословення Патріарха
По завершенні зустрічі можна і чарочку церковного вина випити

 

Тимошенко ставить свічку під пильною увагою преси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото Олександра Калініченка

Репортаж про перебування Юлії Тимошенко в Ізраїлі  читайте тут

 

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