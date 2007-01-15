Як Тимошенко в Єрусалимі гріхи замолювала (фоторепортаж)
13:30, 15 січня 2007Політика
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Лідер БЮТ отримала благословення Патріарха
Юлія Тимошенко зустріла старий Новий рік на Святій землі християнській. У суботу ввечері вона прилетіла до Тель-Авіва, перебралась до Єрусалиму. А в неділю відвідала християнські святині.
По святих місцях Тимошенко супроводжували священнослужителі, преса та солдати
|Тимошенко отримала благословення Патріарха
|По завершенні зустрічі можна і чарочку церковного вина випити
Тимошенко ставить свічку під пильною увагою преси
Фото Олександра Калініченка
Репортаж про перебування Юлії Тимошенко в Ізраїлі читайте тут
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