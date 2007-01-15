На Буковині 12-річна дівчинка пограбувала дитсадок

Семикласниця середньої школи села Хлівище Кіцманського району Чернівецької області пограбувала дитячий садок у сусідньому селі.

Як повідомив УНІАН інспектор Центру громадських зв’язків УМВС України в Чернівецькій області Олексій ПОНОМАРЕНКО, це стало відомо після того, як до чергової частини Кіцманського райвідділу міліції звернулася 35-річна мешканка села Малятинці та повідомила про те, що невідома особа проникла в приміщення дитячого садка села Малятинці, звідки викрала дитячі іграшки, фломастери та калькулятор загальною вартістю 140 грн.

Після вжитих оперативно-розшукових заходів працівники слідчо-оперативної групи місцевого райвідділу міліції затримали 12-річну мешканку села Хлівище, яка потрапила у приміщення дитсадка через вікно, знявши скло. Школярку затримано, за даним фактом триває перевірка.