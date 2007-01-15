Ющенко поїде на Донеччину
15:02, 15 січня 2007Політика
503
Заплановано низку зустрічей
Президент України Віктор ЮЩЕНКО 17 січня 2007 року відвідає Донецьку область.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної державної адміністрації, згідно з попередньою програмою візиту, глава держави зустрінеться зы студентами Донецького національного університету, а потім відвідає завод групи "НОРД" і проведе прес-конференцію.
На завершення візиту запланована зустріч Президента з адміністративно-господарським активом області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter