Ющенко поїде на Донеччину

Заплановано низку зустрічей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 17 січня 2007 року відвідає Донецьку область. Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної державної адміністрації, згідно з попередньою програмою візиту, глава держави зустрінеться зы студентами Донецького національного університету, а потім відвідає завод групи "НОРД" і проведе прес-конференцію. На завершення візиту запланована зустріч Президента з адміністративно-господарським активом області.

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