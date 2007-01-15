Ющенко поїде на Донеччину

15:02, 15 січня 2007
Політика
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Заплановано низку зустрічей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 17 січня 2007 року відвідає Донецьку область.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної державної адміністрації, згідно з попередньою програмою візиту, глава держави зустрінеться зы студентами Донецького національного університету, а потім відвідає завод групи "НОРД" і проведе прес-конференцію.

На завершення візиту запланована зустріч Президента з адміністративно-господарським активом області.

 

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