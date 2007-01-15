Візи в Румунію будуть безплатними

Румунія запровадить для України безплатні візи, Україна для громадян Румунії скасовує візовий режим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили Президенти України та Румунії Віктор ЮЩЕНКО і Траян БЕСЕСКУ на спільній прес-конференції сьогодні після завершення зустрічі.

За словами В.ЮЩЕНКА, в рамках сьогоднішніх переговорів досягнуто домовленості, що Україна поширює на громадян Румунії безвізовий режим як для всіх членів ЄС. Натомість Румунія введе для українських громадян безплатні візи.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що це рішення буде опрацьовано протягом 3-4 тижнів.