Янукович зібрався до Піднебесної

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ цього року відвідає з візитом Китайську Народну Республіку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів України, про це йшлося під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з Надзвичайним та Повноважним послом КНР в Україні Юйшеном ГАО, який завершує свою дипломатичну місію в нашій країні.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що найближчим часом буде узгоджена дата його візиту до Китаю.

Під час зустрічі прем’єр-міністр висловив задоволення рівнем розвитку українсько-китайських відносин, наголосивши на необхідності збереження існуючої динаміки співробітництва. В ході розмови обговорювалися перспективи двостороннього торговельно-економічного співробітництва, зокрема в авіабудуванні, космічній сфері, паливно-енергетичній галузі.

У свою чергу Юйшен ГАО зазначив, що 2007 рік буде надзвичайно важливим у розвитку китайсько-українських відносин. Як підкреслив керівник дипломатичної місії, заплановані цього року візити до Китаю керівника уряду України та голови Верховної Ради свідчать про особливе значення, яке приділяє китайська сторона відносинам з Україною.