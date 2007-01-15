Ганну Герман цигани прийняли за свою

Нардеп-“регіонал” Ганна Герман зустрічала старий Новий рік у своєї доброї знайомої – заступника генпрокурора Тетяни Корнякової, у якої 13 січня був день народження, повідомляє «Сєгодня». У компанії також були міністр МНС Нестор Шуфрич, музикант і депутат Ян Табачник, заступник секретаря РНБО Валерій Хорошковський.

«Цигани теж були, - розповіла Герман. – Але ворожили всім, окрім мене. Може, прийняли за свою, коли я з ними танцювала циганочку?»

Сама Герман не ворожить, а, як вона говорить, «прогнозує». А як доказ приводить факт прем`єрства Віктора Януковича.

«Минулого року я перша говорила, що він буде прем`єром. Але тоді всі віднеслися до цього як до божевілля", - посміялася Ганна Герман.