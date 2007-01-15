Ющенко розраховує, що Україна вступить у СОТ в червні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розраховує, що Україна вже в червні стане 151-м членом Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на зустрічі з українською громадою Румунії в місті Сігету-Мармацієй.

Зокрема, за словами В.ЮЩЕНКА, Україна планує вже в червні стати 151-м членом СОТ і одразу після цього розпочнеться робота щодо створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС.

Президент наголосив, що станом на 1 січня поточного року ЄС став торговим партнером номер один для України, обігнавши Росію.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2006 року Верховна Рада ухвалила останній із законів, необхідних для вступу України до СОТ.

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ наприкінці грудня 2006 року висловлював прогноз, що Україна вступить до СОТ в лютому 2007 року, за умови внесення в цей термін Робочою групою даного питання на розгляд Генеральної асамблеї СОТ.

Довідка УНІАН. Двосторонні переговори з країнами - членами Робочої групи з розгляду заявки України на вступ до СОТ було розпочато в 1997 році.

Зараз Україні залишилося підписати протоколи про взаємний доступ на ринки товарів і послуг лише з Киргизією.

Світова організація торгівлі, яка замінила GATT, була створена в 1993 році на Уругвайському раунді переговорів щодо тарифів, які було розпочато в 1946 році.

Нині до СОТ входить 150 держав.