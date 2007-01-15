Янукович обіцяє не зачіпати РНБО

Уряд не ініціює скасування Ради національної безпеки і оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів, коментуючи зареєстрований депутатами фракції Партії регіонів у Верховній Раді відповідний законопроект.

«Я читав цей законопроект. Там є положення, з якими я не згоден. Нашу точку зору висловлять уповноважені представники в парламенті. Але це ініціатива депутатів, уряд законопроект не ініціював», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр вважає РНБО необхідним органом у системі державного управління. «Це передбачено Конституцією, але діяльність РНБО регламентується відповідними законами. І зараз дуже важливо розподілити повноваження так, щоб гілки влади не підміняли одна одну і не заважали працювати один одному», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня у Верховній Раді був зареєстрований законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про Раду національної безпеки і оборони України”, яким пропонується скасувати посаду секретаря РНБО. Його авторами є члени фракції Партії регіонів Владислав ЗАБАРСЬКИЙ і Юрій МІРОШНИЧЕНКО.

Згідно із проектом, пропонується виключити із закону про РНБО статтю 7, в якій йдеться про секретаря РНБО, його заступників, їхні повноваження тощо.

Крім того, автори законопроекту пропонують інформаційно-аналітичне, організаційне, матеріально-технічне і фінансове забезпечення функціонування РНБО покласти на Секретаріат Президента України (раніше ці функції виконував апарат РНБО).

Також депутати пропонують, щоб укази Президента України про введення в дію рішень РНБО набували чинності після їх скріплення підписами прем`єр-міністра і міністра, який відповідає за указ і його виконання.