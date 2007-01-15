Замах на секретаря Харківської міськради був імітацією

За висновком фахівців вибухово-технічної служби, вибух поблизу готелю «Національ» у Харкові в ніч на 13 січня мав імітаційний характер.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника обласного управління з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи Олександра НЕЧИПОРЕНКА, такого висновку дійшли спеціалісти-вибухотехніки, які працювали на місці події.

Прес-служба нагадує, що в ніч з 12 на 13 січня біля готелю «Національ» на проспекті Леніна пролунав вибух. Він стався в момент, коли секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС входив до готелю. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

За даними фахівців, кількість бездимного пороху, яким була начинена вибухівка, за еквівалентом була меншою, ніж в армійському вибуховому пакеті, а максимальний розліт осколків - 7 метрів. Саме це, сказав О.НЕЧИПОРЕНКО, дало можливість вибухотехнікам зробити висновок про імітаційний характер вибуху.

Встановлено, що радіоуправління вибухового пристрою здійснювалося за допомогою автосигналізації "TOMAHAWK". Привести її в дію можливо лише з відстані до 40 метрів. О.НЕЧИПОРЕНКО зазначив, що охорона Г.КЕРНЕСА не помітила ні машин, що від`їжджали від будівлі, ні людей, тому, найімовірніше вибухівкою керували або з боку вулиці Космічної, або з вікна готелю.

За словами О.НЕЧИПОРЕНКА, прокуратура Дзержинського району ще вивчає матеріали справи, тому поки що неможливо сказати точно, чи буде порушено кримінальну справу за цим фактом.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу Харківської міськради, сам Г.КЕРНЕС розцінив нічний інцидент як замах на його життя, зробивши відповідну заяву.