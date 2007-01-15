Янукович просить Генпрокуратуру вжити заходів до Тарасюка

Прем’єр-міністр України звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням вжити заходів прокурорського реагування у зв’язку із діями Б.ТАРАСЮКА, які завдають істотної шкоди інтересам держави.

Про це йдеться у заяві прес-служби Кабміну, переданій УНІАН.

Прес-служба Кабінету міністрів України заявляє, що Бориса ТАРАСЮКА звільнено з посади міністра закордонних справ України, тому він не уповноважений на здійснення офіційного закордонного візиту.

Як нагадується у документі, прес-служба МЗС України поширила інформацію про те, що 15 січня 2007 року Б.ТАРАСЮК відбув до Чеської Республіки як міністр закордонних справ України. Як повідомили деякі ЗМІ, для цього він перервав відпустку, надану йому Президентом України.

У зв’язку з цим, прес-служба Кабінету Міністрів України уповноважена заявити: Б.ТАРАСЮКА звільнено з посади міністра закордонних справ України 1 грудня 2006 року згідно з Постановою Верховної Ради України №413 від 01.12.2006 р.

Право на таке звільнення передбачено пунктом 12 статті 85 Конституції України, яка відносить до повноважень Верховної Ради звільнення міністра закордонних справ.

Водночас стаття 106 Конституції України, яка визначає повноваження Президента України, не передбачає таких повноважень, як прийняття рішення щодо продовження виконання посадових обов’язків міністра та надання чи погодження надання відпусток членам уряду.

В той же час, прем’єр-міністр України не надавав відпустку Б.ТАРАСЮКУ і не приймав рішення про його службове відрядження за кордон.

Таким чином, Б.ТАРАСЮК не може вважатися посадовою особою, яка перебуває у відпустці, а тим більше, уповноваженою державою на здійснення офіційного закордонного візиту.

З огляду на викладене, прем’єр-міністр України звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням вжити заходів прокурорського реагування у зв’язку із зазначеними діями Б.ТАРАСЮКА, які завдають істотної шкоди інтересам держави, негативно позначаються на іміджі України, впливають на результати діяльності Кабінету Міністрів України у зовнішньополітичній та зовнішньоекономічній сферах, та прийняти відповідне рішення згідно із законодавством.