Тимошенко зустрінеться з лідером ізраїльської опозиції

Сьогодні лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО в Єрусалимі о 10:00 проведе зустріч з депутатом Кнессету, лідером партії Лікуд, главою опозиції Біньяміном НЕТАНІЯГУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, у ході зустрічі буде обговорено питання законодавчого регулювання статусу опозиції (в Ізраїлі існує прогресивний закон) та ознайомлення з тенденціями розвитку опозиційного руху в Україні.

О 12:00 розпочнеться прес-конференція Ю.ТИМОШЕНКО.

Окрім того, сьогодні о 15:00 лідер БЮТ виступить в Центрі міжнародних досліджень Університету Тель-Авіва і розповість про демократичні перетворення в Україні.