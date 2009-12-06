Ющенко: Україна може пишатися національною політикою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Україна може пишатися політикою розвитку міжетнічних відносин. На цьому він наголосив сьогодні у Житомирі під час зустрічі з представниками національно-культурних товариств Житомирської області.

Як передає кореспондент УНІАН, Глава держави підкреслив, що «за останній час нам вдалося вивести на якісно новий рівень міжетнічний діалог в Україні».

В.ЮЩЕНКО констатував, що нині на території України проживають представники понад 100 національностей і народностей.

«Наша мета - створити умови і засади для задоволення культурних і освітніх потреб будь-якої нації, яка проживає в нашій країні», - зазначив Президент і додав, що пишається тими зусиллями, які були зроблені останніми роками у зміцненні відносин з польською, чеською, румунською та іншими національними громадами в Україні.

В.ЮЩЕНКО особливо наголосив, що на сьогодні в Україні немає жодної організації, громадської сили, яка б демонструвала расизм чи національну нетерпимість, «хоча ще кілька років тому ситуація була іншою».

Президент повідомив, що нині окремим напрямком роботи Служби безпеки України є боротьба з проявами антисемітизму і расизму.

«Якщо якісь проблеми і виникають з цього приводу, то викликані вони не політичним курсом», - запевнив Глава держави.

«Це може бути здобутком, яким ми можемо пишатися і передавати як естафету у нашій національній політиці», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Довідка. За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року, у Житомирській області проживають представники понад 100 національностей та народностей

В області офіційно зареєстровано 63 національно-культурних товариства, найбільш активні з яких Польське наукове товариство у Житомирі, обласна Спілка поляків України; обласне німецьке національно-культурне товариство “Відергебурт”, Житомирська міська Спілка волинських чехів, Житомирська міська вірменська община “Еребуні”, обласна громадська організація “Руська співдружність”.