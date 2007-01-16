Януковичу Закону про Кабмін виявилося недостатньо

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністерствам і урядовим комітетам розробити пропозиції для реалізації закону про Кабінет Міністрів України до набрання їм чинності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів України.

«15 урядів 15 років чекали цього закону. Тепер він ухвалений і набуде чинності приблизно через 10 днів. До цього часу потрібно попрацювати і підготувати цілий ряд заходів із впровадження цього закону в життя», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр нагадав, що одночасно з ухваленням закону кожен посадовець «має побачити своє місце в цьому законі і зрозуміти, яку відповідальність він несе».

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що закону про Кабінет Міністрів недостатньо для якісного виконання урядом своїх обов`язків. «Ще потрібно наповнити його (закон) змістом шляхом внесення змін до законів і через рішення уряду», - додав він.

Крім того, глава уряду доручив міністерствам і урядовим комітетам проаналізувати, які діючі закони потребують змін. «До початку лютого потрібно проаналізувати, які закони залишилися в парламенті і що потрібно підготувати на чергову сесію. Які необхідні зміни або закони, що дозволять виконувати програму соціально-економічного розвитку», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

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