Мороз ситуацію з Тарасюком називає абсурдною

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ підтримує позицію прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо можливості призначення на засіданні уряду виконуючого обов’язки міністра закордонних справ, чи покладення обов’язків в.о. міністра на першого заступника міністра закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам голова ВР, коментуючи вчорашню заяву глави уряду.

Він зазначив, що вчорашня реакція В.ЯНУКОВИЧА з приводу того, що Борис ТАРАСЮК, будучи у відпустці, побував в Чехії і провів зустріч з прем’єр-міністром цієї країни є «в такому сенсі адекватною». За його словами, у зв’язку з тим, що парламент відповідає за формування Кабінету міністрів України «вважаю, що на цей час можна було б на засіданні Кабінету міністрів України призначити виконуючого обов’язки міністра закордонних справ України, а якщо ні, то призначити першого заступника, щоб він виконував обов’язки міністра і зняти цю тему». Він вважає, що ситуація із Б.ТАРАСЮКОМ є абсурдною і «вона підриває авторитет країни». «Протистояння такого змісту нічого не дає крім політичних спекуляцій, підриву авторитету на міжнародній арені», - наголосив О.МОРОЗ. Він підкреслив, що Верховна Рада України не має ніяких підстав переглядати своє рішення щодо міністра закордонних справ, оскільки «воно прийнято відповідно до Конституції України і Б.ТАРАСЮК не є міністром закордонних справ України». О.МОРОЗ наголосив, що Верховна Рада України готова розглянути пропозиції Президента щодо кандидатури на посаду міністра закордонних справ України. Він зазначив, що на третій сесії парламенту (розпочнеться на початку лютого – УНІАН) «безперечно буде обговорено за пропозицією Президента кандидатуру як визначено Конституцією України». О.МОРОЗ відмовився називати прізвища можливих кандидатів на посаду міністра закордонних справ України, зазначивши, що в Україні вже виросла «школа дипломатів», і є люди, які можуть очолювати це відомство.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2006 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про звільнення Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ України».

Б.ТАРАСЮК звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з позовом до Верховної Ради про визнання зазначеної постанови парламенту незаконною, її скасування та зобов‘язання вчинити певні дії.

5 грудня 2006 року ухвалою судді Шевченківського районного суду м. Києва за заявою позивача забезпечено адміністративний позов шляхом призупинення дії цієї постанови Верховної Ради України.

5 грудня Президент України підписав Указ, згідно з яким Б.ТАРАСЮК продовжує виконувати свої посадові обов’язки.

4 січня 2006 року Апеляційний суд Києва скасував ухвалу судді Шевченківського райсуду столиці від 5 грудня 2006 року щодо призупинення дії Постанови ВР про звільнення Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ України, задовольнивши апеляційну скаргу представника Верховної Ради України на цю ухвалу, та направив справу на розгляд по суті до Шевченківського районного суду Києва.

10 січня МЗС України розповсюдило коментар, у якому наголосило, що незважаючи на рішення Апеляційного суду Києва, Б.ТАРАСЮК продовжує виконувати посадові обов’язки міністра.

11 січня прес-служба МЗС уточнила, що Б.ТАРАСЮК перебуватиме у відпустці до 16 січня.

15 січня Б.ТАРАСЮК відбув з дводенним візитом до Чехії. Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Б.ТАРАСЮК не повідомив главу уряду про цей візит.