Американський посол виголосив промову українською мовою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прийняв вірчі грамоти Надзвичайних і Повноважних Послів Сполучених Штатів Америки в Україні Джона Френсіса ТЕФФТА та Туреччини Ахмета Бюлента МЕРІЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, Дж.ТЕФФТ, вручаючи вірчі грамоти, підкреслив, що для нього велика честь бути послом в Україні. «Я маю надзвичайний привілей представляти Президента ОБАМУ та американський народ», - сказав він.

Він висловив сподівання на плідну співпрацю: «Чекаю з нетерпінням на плідну співпрацю та побудову стратегічного партнерства між країнами».

Дж.ТЕФФТ виголосив свою промову українською мовою.

Посол Туреччини під час церемонії вручення вірчих грамот передав вітання В.ЮЩЕНКУ та українському народу від свого Президента. Він зазначив, що для Туреччини розвиток відносин з Україною є пріоритетом. «В баченні Туреччини зовнішнього світу Україна займає важливе місце, ваша країна знаходиться серед країн пріоритетного розвитку відносин», - запевнив посол.

Він підкреслив, що його завдання полягає у розвитку цих відносин, які і без того грунтуються на дружній основі. «При виконанні цього розпорядження мені будуть потрібні ваші поради та направлення, тому я хочу вручити вам вірчі грамоти», - наголосив А.МЕРІЧ, передаючи В.ЮЩЕНКУ документи.