В Україні за добу на грип та ГРЗ захворіли майже 11 тисяч людей

В Україні кількість померлих від грипу, гострих респіраторних захворювань та їх ускладнень (пневмонії тощо) станом на вечір 6 грудня зросла до 463 осіб.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я.

В тому числі за останню добу померли 3 осіб: у Харківській, Рівненській, Донецькій областях.

Загальна кількість осіб, які захворіли з початку епідемії, становить 2 млн. 056 тис.163 особу; за останню добу - 10 тис. 768 особи.

Госпіталізовано з початку епідемії 126 тис. 300 осіб, за останню добу – 1 тис. 738 осіб.

[ назад ]