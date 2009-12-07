В Україні за добу на грип та ГРЗ захворіли майже 11 тисяч людей
10:33, 07 грудня 2009Політика
1756 0
Померли - троє
В Україні кількість померлих від грипу, гострих респіраторних захворювань та їх ускладнень (пневмонії тощо) станом на вечір 6 грудня зросла до 463 осіб.
Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я.
В тому числі за останню добу померли 3 осіб: у Харківській, Рівненській, Донецькій областях.
Загальна кількість осіб, які захворіли з початку епідемії, становить 2 млн. 056 тис.163 особу; за останню добу - 10 тис. 768 особи.
Госпіталізовано з початку епідемії 126 тис. 300 осіб, за останню добу – 1 тис. 738 осіб.
[ назад ]
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter