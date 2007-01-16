Ющенко заявляє, що дохлих собак вішали даремно і що це ще не вечір

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прогнозує, що в подальшому ціна на російський газ для України зростатиме.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на зустрічі з представниками всеукраїнських профспілок та профоб’єднань в контексті розмови про встановлення цін на житлово-комунальні тарифи.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що три роки тому ціна на газ для України була приблизно 62 долари. В той же час ціна на газ, яка встановлювалась для комунальної сфери, – приблизно 35 доларів. Разом з тим у Росії в той час, зауважив В.ЮЩЕНКО, ця ціна становила приблизно 40 доларів, «і це була одна причина полеміки, яка велася між мною і Володимиром Володимировичем (ПУТІНИМ) в контексті, як можна пояснити, що країна, яка імпортує газ, має соціальну ціну нижче, ніж країна, яка його добуває».

В.ЮЩЕНКО зауважив, що не буде коментувати ці нюанси, але наголосив, що потім ціна змінилась на 95 доларів. «І на владу, яка це зробила, вішали всіх дохлих собак і котів – що це великий програш. Тепер 135 доларів – великий виграш», - підкреслив він, додавши, «що це ще не вечір. Зрозуміло, що ця ціна буде змінюватись». Як сказав В.ЮЩЕНКО, він не хоче сьогодні аналізувати, що в цьому процесі є об’єктивним, що є суб’єктивно програним, але «факт сьогодні залишається – ціна 135 доларів».

Говорячи про житлово-комунальні тарифи, В.ЮЩЕНКО наголосив, що якщо «ту політику компенсації, яку поклали на 2007 рік через роботу НАК «Нафтогазу», можна вважати нормальною, то я хочу сказати, що це є ненормально». При цьому Президент наголосив, що необхідно зрозуміти, що НАК «Нафтогаз України» не є Пенсійним фондом і має працювати в реальних умовах, в реальній ціні. «Якщо на ринку з 1 січня 2007 року з’явилося дві ціни на газ (для населення і підприємств – УНІАН), це сама прекрасна природа для корупції», - сказав В.ЮЩЕНКО. На його думку, це не відповідає політиці турботи про людей.

В.ЮЩЕНКО наголосив на необхідності реформування житлово-комунальної сфері. Він переконаний, що не можна залишати монополію в цій сфері, оскільки вона ніколи не дасть змоги оптимізувати ціну.