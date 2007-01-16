Чехія вважає Тарасюка міністром

Карел ШТІНДЛ

Чехія закликає уряд Віктора ЯНУКОВИЧА утриматися від негативних кроків із огляду на конфлікт, який виник довкола візиту Бориса ТАРАСЮКА до Праги як українського урядовця.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода у Празі заявив посол Чеської Республіки в Україні Карел ШТІНДЛ.

За його словами, в Чехії усвідомлюють, що «український уряд розглядає цей візит як нелегітимний, нелегальний» і що через це можуть бути і негативні наслідки, наприклад, можуть скасувати якийсь інший візит. «Я б більше хотів сподіватися, що це мине і що український уряд, прем’єр ЯНУКОВИЧ і його люди зрозуміють, що для нас Борис ТАРАСЮК усе ще є міністром закордонних справ. Президент ЮЩЕНКО знову призначив його міністром своїм указом. Знаю з оточення прем’єра ЯНУКОВИЧА, що Конституція України ясно визначає, що український уряд також, серед іншого, керується і указами президента. Уряд опротестовує указ (щодо ТАРАСЮКА) в Конституційному суді, який на момент візиту ще не ухвалив рішення з цього приводу. Так що чеська сторона вважає, що тим часом Борис ТАРАСЮК є міністром», - цитує посла Чехії радіостанція.

Чеський дипломат при цьому закликав уряд В.ЯНУКОВИЧА до порозуміння.

К.ШТІНДЛ сказав, що як посол Чехії в Україні він має дуже добрі відносини і з прем’єр-міністром В.ЯНУКОВИЧЕМ, і з деякими його людьми, з його міністрами і хоче сподіватися, що вони будуть ставити відносини між Чехією та Україною «вище, ніж цей особистий інцидент, який має такий характер, що дає можливість для різних інтерпретацій».

Чеський дипломат додав, що офіційне запрошення Б.ТАРАСЮКУ до Праги надіслали ще до суперечки довкола його посади.

Водночас, посилаючись на дипломатичні джерела, Радіо Свобода повідомляє, увечері 15 січня до Кабміну України для пояснень викликали представника посольства Чехії в Україні з приводу візиту Б.ТАРАСЮКА до Чехії.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня прес-служба Кабінету міністрів України заявила, що Бориса ТАРАСЮКА звільнено з посади міністра закордонних справ України, тому він не уповноважений на здійснення офіційного закордонного візиту, і що прем’єр-міністр України звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням вжити заходів прокурорського реагування у зв’язку із зазначеними діями Б.ТАРАСЮКА, які завдають істотної шкоди інтересам держави, негативно позначаються на іміджі України, впливають на результати діяльності Кабінету Міністрів України у зовнішньополітичній та зовнішньоекономічній сферах, та прийняти відповідне рішення згідно із законодавством.

15 січня, Б.ТАРАСЮК відбув з дводенним візитом до Чехії. Прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Б.ТАРАСЮК не повідомив главу уряду про цей візит.