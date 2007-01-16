Беньямін Нетаньяху впевнений, що уряд Януковича протягне недовго

Беньямін Нетаньяху

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО та лідер ізраїльської партії Лікуд Беньямін НЕТАНЬЯХУ високо оцінюють потенціал співпраці української та ізраїльської опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО та Б.НЕТАНЬЯХУ заявили на спільному брифінгу по завершенні двосторонньої зустрічі у Єрусалимі.

Ю.ТИМОШЕНКО, зокрема, заявила, що під час зустрічі отримала запевнення від Б.НЕТАНЬЯХУ, що Лікуд як партія, представлена в Кнесеті, підтримає визнання Голодомору 1932-33 років в Україні актом геноциду українського народу.

У свою чергу, сказала вона, усвідомлюючи, які сильні небезпеки несе світу тероризм та ультрарадикали, «ми завжди будемо стояти поруч з державою Ізраїль”.

У свою чергу Б.НЕТАНЬЯХУ заявив, що під час зустрічі знайшов розуміння (з Ю.ТИМОШЕНКО - УНІАН) складності проблем, які сьогодні хвилюють Державу Ізраїль. На його думку, українська та ізраїльська опозиції є серйозними силами і готові запропонувати альтернативу діючій владі.

Ю.ТИМОШЕНКО і Б.НЕТАНЬЯХУ однаково переконані, що уряди в наших країнах недовго перебуватимуть при владі. «Наші уряди не довго протягнуть, і ми готові до роботи та здійснення реальних змін», - сказав Б.НЕТАНЬЯХУ.

«Це не ми потребуємо зміни влади, її потребують наші країни», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО зустрінеться з віце-прем’єр-міністром Шимоном ПЕРЕСОМ і виступить у Центрі міжнародних досліджень університету Тель-Авіва.