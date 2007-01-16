Беньямін Нетаньяху впевнений, що уряд Януковича протягне недовго
Тимошенко зустрілася з лідером Лікуду
|Беньямін Нетаньяху
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО та Б.НЕТАНЬЯХУ заявили на спільному брифінгу по завершенні двосторонньої зустрічі у Єрусалимі.
Ю.ТИМОШЕНКО, зокрема, заявила, що під час зустрічі отримала запевнення від Б.НЕТАНЬЯХУ, що Лікуд як партія, представлена в Кнесеті, підтримає визнання Голодомору 1932-33 років в Україні актом геноциду українського народу.
У свою чергу, сказала вона, усвідомлюючи, які сильні небезпеки несе світу тероризм та ультрарадикали, «ми завжди будемо стояти поруч з державою Ізраїль”.
У свою чергу Б.НЕТАНЬЯХУ заявив, що під час зустрічі знайшов розуміння (з Ю.ТИМОШЕНКО - УНІАН) складності проблем, які сьогодні хвилюють Державу Ізраїль. На його думку, українська та ізраїльська опозиції є серйозними силами і готові запропонувати альтернативу діючій владі.
Ю.ТИМОШЕНКО і Б.НЕТАНЬЯХУ однаково переконані, що уряди в наших країнах недовго перебуватимуть при владі. «Наші уряди не довго протягнуть, і ми готові до роботи та здійснення реальних змін», - сказав Б.НЕТАНЬЯХУ.
«Це не ми потребуємо зміни влади, її потребують наші країни», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
Сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО зустрінеться з віце-прем’єр-міністром Шимоном ПЕРЕСОМ і виступить у Центрі міжнародних досліджень університету Тель-Авіва.