Корнієнко думає, що Попков чинитиме як чоловік

Михайло Корнієнко

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Михайло КОРНІЄНКО радить заступнику міністра внутрішніх справ Сергію ПОПКОВУ подати до суду на осіб, які звинувачують його в намаганні застосувати силу під час Помаранчевої революції у 2004 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.КОРНІЄНКО заявив сьогодні журналістам, коментуючи призначення С.ПОПКОВА на посаду заступника міністра, начальника Головного штабу МВС України.

«С.ПОПКОВ працює… Все інше, я думаю, надумано відносно С.ПОПКОВА. Я думаю, він відповість на ці виклики… І С.ПОПКОВ як генерал повинен заявити позов на тих осіб, які звинувачували його в тому, що він не робив. Я думаю, він поступить як чоловік», - сказав М.КОРНІЄНКО.

При цьому він зазначив, що кримінальна справа, яка раніше була порушена, і в якій фігурувало прізвище С.ПОПКОВА, давно закрита.

У той же час, коментуючи призупинення Президентом дії постанови про призначення С.ПОПКОВА на посаду заступника міністра, М.КОРНІЄНКО сказав, що це призначення було зроблено постановою КМУ, а також наказом міністра внутрішніх справ. У той же час, продовжив М.КОРНІЄНКО, якщо Президент звернувся з зазначеного приводу до Конституційного Суду, саме Конституційний Суд буде кінцевою інстанцією, яка проаналізує ситуацію і дасть свої висновки, відповідно до яких і МВС і КМУ будуть діяти.

Як повідомляв УНІАН, постановою від 10 січня 2007 р. №9 уряд призначив С.ПОПКОВА заступником міністра внутрішніх справ України - начальником Головного штабу.

С.ПОПКОВ з листопада 2004 року по лютий 2005 року обіймав посаду заступника глави МВС – командувача внутрішніми військами. Згідно з інформацією низки ЗМІ і заявами політиків, саме С.ПОПКОВ вiддавав наказ силою розiгнати людей на Майдані під час Помаранчевої революції.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію постанови уряду про призначення С.ПОПКОВА заступником міністра внутрішніх справ та оскаржив їх в Конституційному Суді.

Відповідний указ “Про зупинення дії постанов Кабінету Міністрів України від 10 січня 2007 року” розміщено на офіційному сайті глави держави.