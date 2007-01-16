Різак прибув на суд у супроводі лікарів

Сьогодні Апеляційний суд Івано-Франківської області продовжив після перерви слухання кримінальної справи щодо звинувачення колишнього голови Закарпатської обласної державної адміністрації Івана РІЗАКА.

Як передає кореспондент УНІАН, на судове засідання прибули підсудний І.РІЗАК та потерпілі по “Свалявському епізоду” - “організація масових заворушень у Сваляві”.

На початку судового засідання підсудний І.РІЗАК попросив вибачення у суду “за свою емоційну поведінку на минулому засіданні” (Як повідомляв УНІАН, підсудного попросили покинути зал засідань на прохання одного із свідків).

Після заслуховування сторін процесу суд прийняв постанову розпочати дослідження доказів за присутності потерпілих по “Свалявському епізоду”. А стосовно тих, які не з’явилися, застосувати примус на наступний раз.

Підсудний І.РІЗАК висловився проти “зачитування показань свідків” без їхньої участі в суді. За його словами, по “Свалявському епізоду” “сфальсифіковані матеріали, зроблені на політичній основі”. Він попросив суд надати йому обвинувальний висновок по цьому епізоду, оскільки йому надали “не належно оформлений”.

Суд також визначив порядок заслуховування потерпілих та інші процедурні моменти.

Крім того, секретар судових засідань зачитала показання психолога, який свідчив на попередньому судовому засіданні без участі підсудного, якого суддя попросила вийти із залу на прохання свідка. З його показань випливало, що покійний ректор Ужгородського університету Володимир Сливка “був сильною людиною і не був схильний до суїциду”. Однак такі люди на афективному грунті можуть здійснити суїцид.

І.РІЗАК звернув увагу суду на те, що “не вказано фахову підготовку психолога”, щоб суд це перевіряв, коли робляться такі дослідження Він “заочно” передав психологові, що “такої теорії нема, коли сильні люди закінчують життя суїцидом”. “Це моя особиста думка”, - зауважив підсудний. За словами І.РІЗАКА, психолог робив свої висновки “на показах дружини В.Сливки” і без “дотримання процедурних моментів”. А “експертиза була проведена заангажовано та непрофесійно” за змовою закарпатської прокуратури.

Після півгодинної перерви суд розпочав заслуховувати свідчення потерпілих, яким на початку засідання роз’яснили їхні права.

І.РІЗАК перебуває на судовому засіданні у супроводі лікарів, оскільки продовжує стаціонарно лікуватися, та свого брата Василя.

Довідка УНІАН. І.РІЗАКА, зокрема, обвинувачено у доведенні до самогубства ректора Ужгородського державного університету В.Сливки; зловживанні службовим становищем; отриманні хабара; користуванні мобільним телефоном за рахунок «Закарпаттяобленерго»; організації масових заворушень у Сваляві; незаконній видачі посвідчень радника губернатора трьом особам.

І.РІЗАКА було затримано 13 травня 2005 року. 16 травня Ужгородський міський суд обрав запобіжним заходом щодо І.РІЗАКА арешт. 13 вересня його було звільнено з-під варти в Ужгородському СІЗО під заставу.