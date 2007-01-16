Тимошенко рішуче і послідовно діятиме... на нерви Ющенку

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що БЮТ і надалі діятимемо рішуче і послідовно, аби змусити Президента розпустити Верховну Раду і призначити дострокові вибори.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на прес-конференції в Єрусалимі, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.

Вона наголосила, що прийняті парламентом закони про Кабінет міністрів, про імперативний мандат мають велике значення. «Ми далі діятимемо також рішуче і послідовно, аби ця рішучість передалась Президенту і він призначив дострокові вибори», - підкреслила лідер БЮТ .

Вона ще раз висловила переконання, що дострокові парламентські вибори в Україні відбудуться найближчим часом.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи є чому українській опозиції повчитися в ізраїльської опозиції, вона сказала - домагатись проведення дострокових виборів. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що в Ізраїлі - дострокові вибори швидше правило, ніж виняток. Вона додала, «але це не заважає Ізраїлю мати один з найвищих доходів на душу населення у світі».

Ю.ТИМОШЕНКО, коментуючи подолання парламентом вето Президента на закон про Кабмін, знову наголосила, що цей закон не суперечить Конституції, якщо в ньому є положення, які суперечать - їх має змінити Конституційний Суд.

При цьому вона висловила впевненість, що законопроект про опозицію, прийнятий в першому читанні, буде ухвалено остаточно.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Верховна Рада України подолала вето Президента на закон “Про Кабінет міністрів України”, не врахувавши жодної з 42-х пропозицій Президента. “За” проголосували 366 з 370 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Зокрема, з фракції Партії регіонів проголосувало 186 депутатів, з БЮТ – 121, з СПУ – 31, з КПУ – 21.

Того ж дня Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад», встановивши імперативний мандат для депутатів місцевого самоврядування, а також прийняла в першому читанні закон про опозицію. На розгляді цих питань наполягала фракція БЮТ.