"Передусім я маю намір розпустити Верховну Раду"
Перший указ від Олександра Мороза
Лідер СПУ, кандидат на посаду Президента України Олександр МОРОЗ заявляє, що його перший указ в разі перемоги на виборах буде про розпуск Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це О. МОРОЗ заявив на прес-конференції у Житомирі.
"Передусім я маю намір розпустити Верховну Раду, якщо мене оберуть Президентом України", - сказав О.МОРОЗ.
За його словами, "наразі у парламенті немає реальної більшості, а значить - немає і коаліції".
Кандидат на посаду Президента України зазначив, що другим його кроком стане завершення політичної реформи.
"Також потрібно першочергово прийняти нове податкове законодавство та зміни до закону про вибори в частині голосування за відкритими списками у Верховну Раду та місцеві вибори, а також вжити заходи для збереження мораторію на продаж землі", - сказав лідер СПУ.