Лідер СПУ, кандидат на посаду Президента України Олександр МОРОЗ заявляє, що його перший указ в разі перемоги на виборах буде про розпуск Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О. МОРОЗ заявив на прес-конференції у Житомирі.

"Передусім я маю намір розпустити Верховну Раду, якщо мене оберуть Президентом України", - сказав О.МОРОЗ.

За його словами, "наразі у парламенті немає реальної більшості, а значить - немає і коаліції".

Кандидат на посаду Президента України зазначив, що другим його кроком стане завершення політичної реформи.

"Також потрібно першочергово прийняти нове податкове законодавство та зміни до закону про вибори в частині голосування за відкритими списками у Верховну Раду та місцеві вибори, а також вжити заходи для збереження мораторію на продаж землі", - сказав лідер СПУ.