Янукович обіцяє бути ще вимогливішим

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що уряд вимогливо ставитиметься до виконання Плану співпраці з НАТО в 2007 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні українсько-естонської міжурядової комісії з торговельно-економічної співпраці.

«В цілому забезпечено виконання в повному обсязі Цільового плану на 2006 рік. Це завдання постійно перебувало в сфері уваги уряду. Підготовлено проект Програми співпраці України з НАТО на 2007 рік, і відношення до її виконання буде ще вимогливішими», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.