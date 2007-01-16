Ульянченко збирається будувати український Діснейленд

Київська обласна державна адміністрація розглядає можливість створення поблизу Києва міста розваг та відпочинку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Будапешті повідомила голова Київської ОДА Віра УЛЬЯНЧЕНКО.

«Ми хочемо зробити біля Києва місто розваг та відпочинку», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

За її словами, зараз розглядається можливість будівництва цього містечка в Бориспільському, Броварському або Бородянському районах. В.УЛЬЯНЧЕНКО повідомила, що, відповідно до концепції створення цього комплексу, передбачається, що там має бути аквапарк, поле для гольфу, сучасні готелі, можливо, винесені за межі Києва казино та парк з атракціонами для дітей.

В.УЛЬЯНЧЕНКО підкреслила, що в подальшому Київська облдержадміністрація готова говорити з інвесторами та розглядати конкретні проекти.

«Для нас важливо, щоб це було місце для відпочинку всієї сім’ї», - наголосила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Водночас вона відзначила, що, зокрема, для будівництва аквапарку цікавий досвід угорської компанії, яка побудувала такий об’єкт в Будапешті. В.УЛЬЯНЧЕНКО зазначила, що планує детально ознайомитись з цим проектом, питаннями законодавчого забезпечення та захисту інвестицій.