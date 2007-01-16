Янукович хоче, щоб Європа йшла до нього

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає передчасним прогнозувати строки вступу України до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції після засідання українсько-естонської міжурядової комісії про торговельно-економічну співпрацю.

«Є такий вираз – дорогу долає той, хто йде. Тому в угоді (базова угода про співпрацю України з ЄС – УНІАН) йтиметься про ту дорогу, яку має пройти Україна на цьому шляху. І дуже важливо, щоб цей шлях був з двостороннім рухом», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Голова уряду України вважає, що строки вступу країни до ЄС залежатимуть «від самої України». «Ми рішуче налаштовані на проведення економічних реформ і тих реформ, які наблизили б Україну до стандартів Євросоюзу. І, перш за все, йдеться про рівень життя і забезпечення соціальних вимог», - наголосив він.

У свою чергу прем`єр-міністр Естонії Андрус АНСІП вважає, що «сильне бажання вступити в Євросоюз є дуже важливим чинником». «Євросоюз створює добру атмосферу, але всю роботу (для вступу) потрібно провести заздалегідь», - сказав він.