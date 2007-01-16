Ульянченко вчиться на угорських помилках

Київська обласна державна адміністрація з середини 2007 року планує розпочати будівництво великої кільцевої дороги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Будапешті повідомила голова Київської ОДА Віра УЛЬЯНЧЕНКО.

За її словами, на цей проект планується витратити 4 млрд. доларів, тому для Київської облдержадміністрації дуже важливо отримати досвід щодо будівництва такої дороги.

В.УЛЬЯНЧЕНКО наголосила, що в даному проекті угорський досвід є дуже важливим, оскільки зараз ведеться будівництво кільцевої дороги навколо Будапешту. За словами В.УЛЬЯНЧЕНКО, це один із важливих проектів, оскільки він сприятиме прискореному розвитку інфраструктури в цілому, наблизить до Києва південні райони області, значно покращить транспортне сполучення з регіонами України. Вона висловила сподівання щодо залучення значних інвестицій, в тому числі з Угорщини. На думку В.УЛЬЯНЧЕНКО, врахування угорського досвіду дозволить уникнути помилок в організації фінансування та залучення інвестицій.