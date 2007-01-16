Апеляційний суд теж не знайшов 300 лимонів у кишенях Мороза

Апеляційний суд Києва залишив чинним рішення Шевченківського районного суду столиці від 26 жовтня 2006 року про визнання неправдивою інформацію у газеті „Україна молода” щодо можливого підкупу голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА у процесі створення антикризової коаліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Соціалістичної партії України з посиланням на представника О.МОРОЗА в суді Ярослава РОМАНЧУКА.

"Рішення Шевченківського суду про визнання неправдивої інформації в статтях Дмитра ЛИХОВІЯ "Мороз - в купальську ніч" та Івана ЛЕОНОВА "Триста "лимонів" до кишені Мороза?" залишено в силі”, - підкреслив Я.РОМАНЧУК.

За його словами, “з 16 січня 2007 року воно набирає законної сили: редакцію газети "Україна молода" зобов`язано судом розмістити спростування недостовірної та негативної інформації щодо Олександра МОРОЗА в місячний термін".

Як нагадують в СПУ, торік у вересні на зустрічі з колективом газети "Голос України" голова Верховної Ради повідомив, що подав позов до суду на газету, яка поширювала неправдиву інформацію про процес створення антикризової коаліції, та президентські вибори. О.МОРОЗ не вимагав и не вимагає морального відшкодування в грошовій формі, а тільки хоче, щоб газета виправила свою помилку, спростував неправдиву інформацію, сказали в СПУ, додавши, що “МОРОЗ підкреслив, що для нього важливо, щоб "він (йде мова про редактора газети) визнав, що бреше".