Всіх, хто не платитиме, київська влада вважатиме злодіями

У законодавстві України немає реальних важелів впливу на неплатників житлово-комунальних послуг. Про це заявив начальник Головного управління з питань цінової політики Київської міської державної адміністрації Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ сьогодні в ефірі «Радіо «Київ».

При цьому він зазначив, що якщо кияни не платитимуть (за послуги ЖКГ - УНІАН), це не питання київської влади. Чинне законодавство не передбачає відповідальності за несплату послуг ЖКГ. «Реальних важелів впливу немає. Якщо ми не платимо, ми займаємося крадіжкою», - сказав він.

Як відзначив В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ, місцеві власті звертатимуться до населення з роз`ясненнями, а працівники ЖЕКів ходитимуть по квартирах і вмовлятимуть. «Не думаю, що ми звертатимемося до судів. Можливо, це стосуватиметься багатих людей», - додав він.

За словами начальника управління, заклики не платити за новими тарифами спрямовані тільки на дестабілізацію соціальної ситуації в Києві. «Не сплачуючи, ми самі собі не даємо надії одержувати якісніші комунальні послуги. Ми змушені будемо змиритися з тим, що побутові відходи не вивозитимуться. Тому що бензин і зарплата в цих тарифах були закладені дуже давно», - зазначив В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

При цьому начальник управління повідомив, що до КМДА подано декілька судових позовів про правомочність застосування нових тарифів. «Ми сподіваємося, що судові позови ми виграємо. Поки що ми не бачимо великих помилок в економічних розрахунках», - сказав В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

Він відзначив, що кількість людей, які платитимуть (за ЖКП - УНІАН), залежить від того, як пройдуть судові слухання, а також і від роз`яснювальної роботи КМДА. «Якби не була розкручена ця карта, не менше 70-75% киян заплатили б одразу», - додав В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня 2006 р. під час наради в столичній мерії Київський міський голова, голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав ряд розпоряджень КМДА, згідно з якими з 1 грудня 2006 р. у столиці комунальні тарифи зростуть в середньому в 3,3 раза.

10 листопада 2006 р. Міністерство юстиції України заявило, що рішення КМДА про підвищення житлово-комунальних тарифів є недійсними через їх невчасну реєстрацію.

17 листопада 2006 р. заступник голови Київської міськдержадміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО заявив, що влада Києва не має наміру подавати документи про підвищення комунальних тарифів на реєстрацію в Міністерство юстиції України.

На початку січня 2007 р. Комітет Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і ЖКГ створив робочу групу з розробки нормативно-правових актів, які забезпечать формування єдиної державної політики у сфері ЖКГ.