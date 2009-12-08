Чи готові українці пробачити кандидату в президенти судимість (опитування)

Більшість громадян України - 57,2% - вважають, що людина, яка мала судимість за вчинення умисного злочину, навіть якщо ця судимість погашена й знята у встановленому законом порядку, не повинна мати права обиратися Президентом.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного „Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики, передані УНІАН.

При цьому 28,8% респондентів дотримуються протилежної думки, а 14% - не змогли визначитись.

У Західному та Центральному регіонах частки тих, хто вважає, що людина, яка мала судимість, не повинна мати право обиратися Президентом є суттєво більшими й становлять, відповідно, 77,6% та 70,1% (допускають таку можливість - 15,2% та 19,3%). У Південному регіоні проти права особи, яка мала судимість, обиратись Президентом виступають 42,3% респондентів, за – 39,4%. У Східному регіоні не підтримують права особи, яка мала судимість, обиратись Президентом 37%, підтримують – 42,7%.

Найбільше супротивників обрання Президентом людини, яка мала судимість, серед електорату Віктора ЮЩЕНКА, Юлії ТИМОШЕНКО, Арсенія ЯЦЕНЮКА та Володимира ЛИТВИНА, встановили соціологи.

Опитування проводилося 12–18 листопада 2009 року. За місцем проживання опитано 1200 респондентів віком від 18 років і старше. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ±2,9%.