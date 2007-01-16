Британська газета назвала Ющенка «кульгавою качкою»

Людина, яка два роки тому очолила українську "помаранчеву революцію", перетворилася на безсилого президента – "кульгаву качку" після принизливого парламентського голосування, в результаті якого він фактично позбувся влади.

До такого висновку прийшов журналіст британської газети «Guardian» Люк Хардінг у своїй статті «Український парламент відбирає в Ющенка владу».

В матеріалі, перекладеному виданням «Інопреса» наголошується, що Віктор Ющенко, український опозиційний лідер, який став Президентом, більше не має права вето під час вибору прем`єр-міністра або міністра закордонних справ.

Адвокати Президента Ющенка сказали вчора, що вони готуються подати апеляцію, називаючи це голосування "антиконституційним".

Проте, складається враження, що в останній конституційній сутичці Ющенко зазнав нищівний провал. Через цю баталію і люту внутрішню боротьбу за владу країна була паралізована практично весь минулий рік, відзначає видання.

Президент втратив повноваження після того, як його колишній соратник, який перетворився на суперницю, Юлія Тимошенко вирішила приєднати голоси своєї партії до голосів партії проросійського прем`єр-міністра України Віктора Януковича.

Газета нагадує, наприкінці 2004 року Ющенко і Тимошенко очолили народну "помаранчеву революцію", що спалахнула як протест проти підтасованих президентських виборів. У результаті Ющенко змістив Януковича з місця президента.

Проте в серпні минулого року Президент був вимушений призначити Януковича прем`єром, оскільки його власні союзники, включаючи Юлію Тимошенко, не змогли сформувати уряд.

Декількома місяцями раніше Ющенко і Тимошенко посварилися під час гучного скандалу, що супроводжувався взаємними обвинуваченням у корупції, нагадує видання.

15 січня один з найближчих радників Юлії Тимошенко з обуренням відкинув звинувачення, що вона зрадила "помаранчеву революцію", приєднавшись до колишнього ворога Януковича, мовиться в статті.

"Це абсурдне доведення, – сказав Григорій Немиря. – Ми ніколи не підписували з Януковичем ніяких пактів". І додав: "Українська конституція не функціонує повною мірою. Голосувати разом з Януковичем було найменшим злом. Ми хочемо добитися дострокових виборів".

Проте вчора в російських газетах відзначали, що Тимошенко змінила свою звичну останнім часом пейзанскую зачіску. Спостерігачі визнали це ознакою її незвичайних президентських амбіцій.

ForUm