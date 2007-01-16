Попри все Наша Україна готова співпрацювати з БЮТ

Подальша співпраця між БЮТ та "Нашою Україною" можлива. Про це повідомив сьогодні президент українського союза промисловців і підприємців Анатолій Кінах, відповідаючи на питання журналістів щодо подальшої співпраці в зв"язку з прийнятим законом про Кабінет міністрів. За його словами, прийняття цього закону передбачає затвердження механізмів контролю за діяльністю влади. Це питання не повинно стати предметом політичних маніпуляцій. В той же час він зауважив, що негативно оцінює діяльність БЮТ при голосуванні за закон про Кабмін і висловив побажання для всіх політичних сил - скоріше навчитися політичної культури.

РБК-Україна