БЮТ: Ющенко не випрадав довіру українського народу

Відсутність критики з боку Президента України Віктора ЮЩЕНКА на адресу лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, підтверджує, що він є технічним кандидатом лідера опозиції.

Таку думку висловив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, 7 грудня в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV В.ЮЩЕНКО остаточно підтвердив, що він погодився бути технічним кандидатом В.ЯНУКОВИЧА і виконує найбільш невдячну роботу – «обливає брудом» головного опонента В.ЯНУКОВИЧА під час президентської кампанії.

«Протягом більш ніж години Президент ЮЩЕНКО намагався майже всі біди, які були за історію України, звалити на прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Водночас, підкреслив народний депутат, у В.ЮЩЕНКА жодного слова критики не пролунало на адресу В.ЯНУКОВИЧА. “Після перегляду цієї програми складається враження, що на Майдані ЮЩЕНКА підтримував ЯНУКОВИЧ, а не Юлія ТИМОШЕНКО», - наголосив він.

На переконання А.КОЖЕМ`ЯКІНА, В.ЮЩЕНКО виявився неспроможним виправдати колосальну довіру українського народу. «Зараз у своєму безсиллі він намагається перекласти відповідальність за свою недалекоглядність, за всі свої прорахунки і бездіяльність на плечі Юлії ТИМОШЕНКО. Найбільш прикро те, що людина, яка свого часу вселяла віру у більшої частини українців, яка мала реальні можливості зробити нашу державу сильною і квітучою, зараз всі свої зусилля спрямовує на боротьбу з Юлею ТИМОШЕНКО, яка щиро його підтримувала і була його вірним соратником”, - сказав депутат і додав, що В.ЮЩЕНКО почав відверто загравати зі своїм опонентом В.ЯНУКОВИЧЕМ, підписуючи універсали і виторговуючи для свого оточення посади у його уряді.