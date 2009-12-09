Медведєв розказав, що йому про Україну говорять на вухо партнери з ЄС

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ сподівається, що остаточний перехід на ринкові ціни на газ пройде для України безболісно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, відповідаючи на запитання українського журналіста на Форумі європейських і азіатських медіа.

«Ми сподіваємося, що цей перехід на остаточно ринковий характер ціноутворення й оплати пройде для України безболісно або з найменшими витратами», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він нагадав, що цього року Україна отримує газ зі знижкою 20% за умови збереження транзитного тарифу, який діяв раніше.

Президент РФ підкреслив, що з 2010 року вводяться абсолютно ринкові умови – ціна на газ для України й транзитний тариф для транспортування газу через територію України.

«Без будь-яких знижок на ринкових умовах. Мені здається, все чесно й справедливо», - сказав він.

Д.МЕДВЕДЄВ запевнив, що він особисто й уряд РФ витратили багато часу для того, щоб переконати європейських партнерів допомогти Україні вирішити деякі фінансово-економічні проблеми при оплаті за поставлений газ.

«Ми й зараз цю роботу проводимо, незважаючи на хвилю, що періодично піднімається, про те, що немає чим платити, гроші закінчилися, Президент усе закрив або, навпаки, прем`єр-міністр щось не робить – я маю на увазі українського Президента й прем`єр-міністра - проте, кожного місяця наші українські друзі все одно за газ платять. І це мене дуже радує. При цьому наші партнери по Євросоюзу на вухо мені говорять: бачите, ми працюємо. В українців гроші є. Ми їм допомагаємо», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Довідка УНІАН. 19 січня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали нові довгострокові розподільні контракти на транзит російського газу до Європи через Україну й постачання газу українським споживачам. Контракти не передбачають посередників між компаніями. Термін дії контрактів - з 2009 до 2019 року включно.

Контракт на транзит передбачає збереження в 2009 році пільгової транзитної ставки 1,7 дол. за транспортування 1000 куб. м на 100 км. З 1 січня 2010 року ставка транзиту стане ринковою, й розраховуватиметься по загальноприйнятою європейською формулою.

Відповідно до контракту на поставки газу в Україну, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни зі знижуючим коефіцієнтом 0,8 (базова ціна - 450 дол. за 1000 куб. м). Ціна змінюється за формулою щокварталу.

З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.