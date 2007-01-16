Єхануров не радить Тимошенко радіти передчасно

Екс-прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО застосує до закону про опозицію право вето.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ заявив на прес-конференції в Дніпропетровську.

На його думку, після ветування закону про опозицію буде доволі тривалий переговорний процес.

Він також висловив думку, що «імперативний мандат не так скоро набуде чинності, як того чекає багато хто».

Коментуючи подолання вето Президента на закон про Кабінет Міністрів, Ю.ЄХАНУРОВ відзначив, що ряд статей цього закону суперечить Конституції України. Тому, наголосив він, це питання буде розглянуто Конституційним Судом.

«До літа роботи вистачить, а восени буде нормальний закон про Кабмін», - відзначив Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Верховна Рада України подолала вето Президента на закон “Про Кабінет Міністрів України”, не врахувавши жодної із 42-х пропозицій Президента.

Того ж дня Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад», встановивши імперативний мандат для депутатів місцевого самоврядування, а також ухвалила в першому читанні закон про опозицію.