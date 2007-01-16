Мінздрав: стан здоров’я Кушнарьова тяжкий

Стан здоров’я Євгена КУШНАРЬОВА, який перебуває в лікарні з вогнепальним пораненням, тяжкий.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє веб-сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на прес-секретаря міністра охорони здоров’я Уляну ЛОЗАН.

Як також повідомляється, 16 січня 2007 року о 16.22 до Ізюмської центральної міської лікарні був доставлений народний депутат України Є.КУШНАРЬОВ з ознаками поранення черевної порожнини та великою втратою крові. Станом на 18.45 проведено оперативне втручання, хворий знаходиться в відділенні інтенсивної терапії та реанімації».

За розпорядженням міністра охорони здоров’я Юрія ПОЛЯЧЕНКА до Ізюмської ЦРЛ прибула бригада провідних фахівців обласної клінічної лікарні та Харківського інституту загальної та невідкладної хірургії, спеціалізований реанімобіль Центру екстреної медичної допомоги МОЗ України.

Питання про можливість та доцільність переведення хворого до спеціалізованого лікувального закладу вищого рівня буде вирішуватися при подальшому обстеженні та спостереженні за перебігом процесу.

Як повідомляв УНІАН, Є.КУШНАРЬОВ потрапив до лікарні з м.Ізюм Харківської обл. з вогнепальним пораненням, яке він отримав під час полювання.