Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув до Туреччини з офіційним візитом.

У ході дводенного візиту прем’єр-міністр планує зустрітися з вищим керівництвом країни, а також представниками ділових кіл Туреччини.

Зокрема, очікується, що сьогодні В.ЯНУКОВИЧ зустрінеться віч-на-віч з прем’єр-міністром Туреччини Реджепом ЕРДОГАНОМ, після чого відбудуться українсько-турецькі міжурядові переговори у широкому форматі.

Після переговорів планується підписання ряду міжурядових угод. Зокрема, буде підписано угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки про оборонно-промислове співробітництво, а також протокол між Міністерством оборони України та Генштабом Збройних Сил Туреччини про співробітництво у сфері обміну інформацією в рамках операції «Чорноморська гармонія». Після підписання документів планується проведення спільної прес-конференції прем’єр-міністрів України і Туреччини.

Після зустрічі з прем’єр-міністром Туреччини В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у робочому ланчі з представниками Спілки бірж та торговельних палат Туреччини.

Пізніше у прем’єра запланована зустріч з віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Туреччини Абдуллахом ГЮЛЕМ.

Також В.ЯНУКОВИЧ зустрінеться з президентом Туреччини Ахметом СЕЗЕРОМ, а також з головою Великих Національних Зборів Туреччини Ісмаїлом АЛЬПТЕКІНОМ.

Після цих зустрічей планується, що прем’єр дасть інтерв’ю ряду місцевих ЗМІ. Сьогодні ввечері В.ЯНУКОВИЧ відбуде з Анкари до Стамбула.

Завтра, 17 січня, у Стамбулі прем’єр проведе низку зустрічей з представниками ділових кіл Туреччини.

Зокрема, він зустрінеться з власниками провідних турецьких холдингів, після чого дасть інтерв’ю місцевим виданням. Очікується, що 17 січня ввечері прем’єр повернеться до Києва.

До складу української офіційної делегації входять міністр культури і туризму Юрій БОГУЦЬКИЙ, міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, міністр економіки Володимир МАКУХА, міністр транспорту і зв’язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ, а також народні депутати Рефат ЧУБАРОВ та Мустафа ДЖЕМІЛЄВ, голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО і голова Державної прикордонної служби України Микола ЛИТВИН.