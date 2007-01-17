Азаров збирає нараду щодо проблем регіонального розвитку

15-00 - У Клубі Кабінету Міністрів України відбудеться нарада у першого віце-прем’єр-міністра України Миколи Азарова щодо визначення проблем регіонального розвитку, які будуть вирішуватись у рамках середньострокової комплексної програми розвитку регіонів України на 2007-2011 роки. Після наради - прес-конференція першого віце-прем’єр-міністра, міністра фінансів України Миколи Азарова та віце-прем’єр-міністра України Володимира Рибака (вул. Інститутська, 7). Потрібна акредитація. Телефони: 256-75-82, 256-75-81, 256-77-69, 253-92-20, 253-35-75.