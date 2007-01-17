Поляченко оцінює стан Кушнарьова як критичний

Міністр охорони здоров`я України Юрій ПОЛЯЧЕНКО оцінює стан народного депутата Євгена КУШНАРЬОВА як критичний.

Як повідомляється на сайті Харківської обласної державної адміністрації, на 10.20 17 січня ніяких покращень стану депутата не спостерігається. Щогодини лікарі проводять консиліум. Всі оперативні втручання відкладено. Лікарі застосовують методи інтенсивної терапії та реабілітації виключно для стабілізації стану пацієнта.

Сьогодні у другій половині дня до Харкова очікується прибуття бригади лікарів-реаніматологів з Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, Є.КУШНАРЬОВ потрапив до лікарні міста Ізюм Харківської області з вогнепальним пораненням, яке він дістав під час полювання 16 січня.

Йому зробили операцію, внаслідок якої видалили частину кишечника і одну нирку, роздроблену кулею.

Сьогодні вночі до Ізюмської райлікарні, де знаходиться Є.КУШНАРЬОВ, прибув міністр охорони здоров`я України Ю.ПОЛЯЧЕНКО.